GfK Consumer Index Discounter finden mit neuen Ideen zu alter Stärke

Nachdem Wachstumsimpulse im Lebensmittelhandel 2016 vor allem von den Vollsortimentern kamen, hat der Discount im neuen Jahr zu alter Stärke zurückgefunden: In den ersten drei Monaten lag das Umsatzwachstum der Billigheimer laut der GfK rund viermal so hoch wie in den klassischen Supermärkten. Vor allem Aldi stellt alle anderen in den Schatten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.