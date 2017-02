Gleichberechtigung 3M ausgezeichnet für Frauenförderung

Bei 3M hat das Programm "I'm in. Accelerating Women's Leadership" die Quote von Frauen in Führungspositionen und in MINT-Berufen erheblich gesteigert. Sie ist auf "Director"-Ebene um fünf auf 23 Prozent gestiegen, auf "Vice-President" Ebene sogar von 16,7 auf 24,2 Prozent. In Technik- und Laborleiterpositionen sind jetzt 24 Prozent Frauen. Die Zahl der Niederlassungsleiterinnen hat sich verzehnfacht.

Schlagworte zu diesem Artikel: Frauenförderung

Gleichberechtigung