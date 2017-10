Globus-Baumarkt in Saarlouis Viel Platz für Bastler

Globus zählt nicht zu den Großen im Baumarkt-Business, doch die Saarländer beherrschen ihr Metier. Saarlouis ist der Vorzeigestandort unter den 91 Globus-Baumärkten in Deutschland: weitläufig, stark im Sortiment und vorausschauend in der Beratung. Es ist der bis dato größte Globus-Baumarkt: 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche sind eine Größenordnung, die sich in Deutschland ansonsten wohl nur noch Bauhaus zutraut.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.