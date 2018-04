Guerilla-Recruiting Metro jagt Startups Bewerber ab

Auf Plakaten oder Gehweg-Graffitis forderte sie unter dem Hashtag #TakeTheExit Tech-Mitarbeiter mit Hinweis auf schlechte Arbeitsbedingungen bei Start-ups ("The Company is worth zero") dazu auf, ihren derzeitigen Arbeitgeber zu verlassen. Sogar vor den Toren der Zalando-Zentrale, wo vor kurzem 250 Marketing-Mitarbeiter ihre Sachen packen mussten, ziert ein #TakeTheExit-Graffiti den Gehweg, berichtet Horizont, die Schwesterzeitung der LZ. Die Metro sucht derzeit IT-Experten für ihren Berliner IT-Hub, der seit kurzem den Namen Metronom trägt. Die Startup-Szene beschwerte sich, Metro sagte "sorry". Immerhin arbeitet das Unternehmen in Accelerator-Programmen selbst mit Startups zusammen. Auf der eigens entwickelten Website sollen 1 800 Nutzer ihre E-Mail hinterlassen haben.

Schlagworte zu diesem Artikel: Metro

Verdruss

Zalando