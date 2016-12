Gute Vorsätze Digitalkompetenz 2017 ausbauen

Einen "Master of Digital Transformation" hat die Frankfurter Goethe Business School aufgelegt. Das MBA-Programm richtet sich an Führungskräfte und kombiniert IT- mit Führungskompetenz. Dienstleister GS1 Germany bietet ab 2017 als neue Weiterbildung den mehrtägigen Lehrgang zum Mobile Commerce Manager an. Er behandelt Inhalte wie Omnichannel, Mobile Advertising, Mobile Couponing und Loyalty sowie Mobile Payment.

