Halbjahr Rocket Internet verringert Verluste

Rocket Internet schafft es, seine Verluste zu reduzieren. Im ersten Halbjahr verbucht die Start-up-Schmiede nur noch einen Verlust von 27 Mio. Euro. Zudem halbiert Rocket Internet den Anteil an Delivery Hero.Rocket Internet kommt voran: Im ersten Halbjahr hat die Start-up-Schmiede für ihre fünf wichtigen Unternehmen wie Hello Fresh oder Home24 die Verluste deutlich minimiert. So meldet das Berliner Unternehmen, dass es seinen konsolidierten Verlust von minus 617 Mio.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.