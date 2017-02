Handelsimmobilien Outlet-Boom alarmiert Einzelhändler

Wo die Gewerbesteuereinnahmen in den Innenstädten sinken, freunden sich Gemeinden mit der Ansiedlung großer Factory-Outlet-Center an. In Duisburg soll Deutschlands größter Fabrikverkauf entstehen und auch die Nachbarstädte haben schon ähnliche Pläne in der Schublade. Der stationäre Einzelhandel ist alarmiert.

