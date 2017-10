IPO Hello Fresh bereitet erneut Börsengang vor

Der Kochboxenversender Hello Fresh nimmt einen zweiten Anlauf an der Frankfurter Börse. Mitgründer Dominik Richter sieht jetzt den "richtigen Moment" für einen Börsengang.Hello Fresh bereite eine Notierung im geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vor, teilte Hello Fresh am Dienstag mit. Das geplante öffentliche Angebot soll eine Kapitalerhöhung von etwa 250 Millionen bis 300 Millionen Euro umfassen.

