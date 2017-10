IPO Hello Fresh legt Börsenprospekt vor

Der Kochboxen-Anbieter Hello Fresh wagt Anfang November den zweiten IPO-Anlauf. Der Börsenprospekt der Rocket-Internet-Beteiligung zeigt, wohin die erhofften Millionen fließen sollen.Bis zu 357 Mio. Euro will die Rocket-Internet-Beteiligung Hello Fresh bei ihrem Börsengang Anfang November einsammeln. Es ist bereits der zweite Anlauf. Der erste Versuch war im November 2015 wieder abgeblasen worden.

