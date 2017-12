IT-Nachwuchs Hackathon von Metro in vier Städten

Hackathon von Metro in vier Städten

Nach internem Pilot-Event im Jahr 2016 richtet die Metro erstmals einen "Robocode Hackathon" aus. Er richtst sich diesmal an eigene Mitarbeiter und externe Teilnehmer.

In Düsseldorf, Berlin, Bukarest und Brașov in Rumänien können Entwickler, Codierer und Technikbegeisterte am 20. Januar 2018 ihre Fähigkeiten bei einem Programmier-Event unter Beweis stellen. Warenwirtschafts-, Data-Warehouse- und Kundeninformationssysteme nehmen bei Metro einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Daher soll der "Robocode Hackathon" Entwicklern und Technikbegeisterten eine Plattform zum Austausch und Vernetzen bieten.

Schlagworte zu diesem Artikel: Hackeathon

Metro

Düsseldorf

Berlin

Bukarest

Codierer