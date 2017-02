Importsteuern US-Handelsbosse sprechen in Washington vor

US-Handelsunternehmen machen mobil gegen die Steuerpläne der Trump-Administration: Eine Abordnung von acht Vorstandschefs, darunter die CEOs von Target, Best Buy und GAP, will sich in dieser Woche in Washington beim "Mittel-und-Wege"-Ausschuss gegen die geplante Importsteuer von 20 Prozent stark machen.

