In eigener Sache E-Paper jetzt für LZ Digital-Abonnenten

Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden werden wir das E-Paper der Lebensmittel Zeitung – die elektronische Version der gedruckten Ausgabe – allen Nutzern von LZ Digital zugänglich machen. Ab sofort können also auch Sie die kompletten Inhalte der LZ lesen - bequem auf Ihrem PC oder in unseren Apps für Apple- oder Android-Geräte.Die LZ informiert ihre Digital-Leser künftig noch umfassender über spannende Entwicklungen in der Lebensmittelbranche: Ab sofort können Sie als Abonnent von LZ Digital zusätzlich zu den tagesaktuellen News auf lebenmittelzeitung.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.