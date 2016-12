Inklusion Anlaufstelle fehlt für Behinderte im Beruf

Die Förderstrukturen für behinderungsgerechte Arbeitsplätze sind unübersichtlich, stellt das Institut der deutschen Wirtschaft fest. Arbeitgeber müssten sich an verschiedene Institutionen wenden, um organisatorische und finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Eine zentrale Anlaufstelle – auch für betroffene Arbeitnehmer – könnte helfen, mehr Menschen mit Behinderung in Ausbildung und Beschäftigung zu bringen. Über eine Million schwerbehinderte Menschen arbeiten in Deutschland. 164.200 suchen einen Job. Ihre Chancen steigen, weil Großunternehmen Inklusion am Arbeitsplatz als Teil ihres Diversity Managements vorantreiben.