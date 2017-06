Integrationstest Lidl bringt Kochzauber-Tüten in die Märkte

Der Discounter Lidl schöpft Synergien aus seinem Start-up Kochzauber: Seit kurzem testen die Neckarsulmer in Berliner Filialen so genannte "Kochtüten", die Rezepte plus Zutaten für wechselnde Gerichte bieten.

