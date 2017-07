Investmentgeschäft Toeller will Signa-Beteiligung umschichten

Fressnapf-Gründer Torsten Toeller will einem Medienbericht zufolge seine Beteiligung bei der österreichischen Signa-Gruppe umschichten. Bisher war der Unternehmer an der Immobiliengesellschaft Signa Prime investiert, nun jedoch will er Mitgesellschafter der Holding werden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.