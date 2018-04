Irischer Spielwarenhändler Smyths Toys übernimmt Toys 'R' Us-Läden in Deutschland

Der irische Branchenriese Smyths Toys übernimmt die 93 Märkte des zusammengebrochenen US-Spielwarenhändlers Toys 'R' Us in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Mitarbeiter und das Management in den Ländern, einschließlich der Hauptverwaltung in Köln, sollen übernommen werden.

