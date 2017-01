Jahreszahlen Lateinamerika bringt Carrefour voran

Dank der guten Entwicklung in Südamerika steigert der französische Handelskonzern Carrefour im vergangenen Jahr den Umsatz um 3 Prozent. Sogar im schwachen Heimatmarkt sieht Frankreichs Nummer eins im vierten Quartal wieder Land in Sicht. In China dagegen läuft nicht alles so glatt.

