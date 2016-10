Kaiser's Tengelmann Haub gibt Caparros Schuld am Scheitern

Die Rettung der Ministererlaubnis für die Übernahme von Tengelmann durch Edeka ist gescheitert. Verantwortlich dafür ist aus Sicht von Tengelmann-Inhaber Karl-Erivan Haub in erster Linie Rewe. In einem Schreiben an Verdi-Chef Frank Bsirske hegt der Unternehmer Zweifel daran, ob Rewe wirklich an einer Lösung interessiert war.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.