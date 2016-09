Kampf um Marktanteile Aldi UK legt neues Investitionspaket auf

Aldi hält in Großbritannien den Druck auf die Großen Vier – Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons – konstant aufrecht: Ein Modernisierungsprogramm in Höhe von 350 Mio. Euro soll im nächsten Jahr einen Fokus auf Frische setzen und weitere Marktanteile bescheren. Dafür verzichtet der Discounter im zweiten Jahr in Folge auf Gewinnzuwächse.

