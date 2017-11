Kanada HBC erwägt weiteren Immobilien-Verkauf

Nach dem Verkauf eines New Yorker Prestigeobjekts liebäugelt der schwächelnde Warenhausbetreiber Hudson's Bay damit, die nächste Immobilie auf den Markt zu werfen. Diesmal in der kanadischen Heimat. Turbulente Zeiten beim Kaufhof-Eigner Hudson's Bay Company: Die Geschäfte lassen zu wünschen übrig, der CEO hat abgedankt und vor wenigen Tagen hat der Warenhausbetreiber sich von einer New Yorker Top-Immobilie getrennt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.