Klimaschutzoffensive ﻿HDE will CO2-Ausstoß weiter verringern

HDE will CO2-Ausstoß weiter verringern

Der Handelsverband Deutschland hat eine Klimaschutzoffensive im Einzelhandel gestartet. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll dabei der CO2-Ausstoß um 300.000 Tonnen reduziert werden.

Der Einzelhandel in Deutschland will mehr für den Klimaschutz tun. Vor allem kleine und mittelgroße Händler sollen dafür sorgen, dass die Energiefresser in ihren Läden weniger ve