Kommentar Aldi beeindruckt in den Staaten

Auch zu Zeiten von Donald Trump bleibt Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das weiß nicht zuletzt Lidl, der offiziell ab 2018, aber wahrscheinlich doch noch in diesem Jahr in die USA einsteigen will. Somit richtet sich die Aufmerksamkeit der internationalen Branche natürlich derzeit stark auf die dortigen Pläne der Schwarz-Gruppe.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.