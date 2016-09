Kommentar Aldi bricht mit alten Regeln

Es ist ein weiterer Beleg für den Paradigmenwechsel bei Deutschlands größtem Discounter. Der Start von Aldi Süd mit Markenprodukten in den Kategorien Babypflege und -nahrung zeigt einmal mehr, dass alte Weisheiten heute in Mülheim nicht unbedingt gelten. Waren früher Drehzahl und Ertrag wichtigste Entscheidungskriterien im radikalen Effizienzmodell, rücken plötzlich strategische Langsamdreher im Wettbewerb um attraktive Kundengruppen in den Fokus.

