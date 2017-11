Konsumbarometer Verbraucherstimmung steigt weiter an

Die deutschen Verbraucher sind in den kommenden drei Monaten weiterhin in guter Konsumlaune. Das zumindest erwartet das wirtschaftliche Stimmungsbarometer des Handelsverbandes Deutschland. Die kommende Bundesregierung fordert der HDE auf, die Bürger zu entlasten und die Kaufkraft dauerhaft zu stärken.Das HDE-Konsumbarometer steigt im November zum zweiten Mal in Folge. Die Verbraucher blicken mit größerer Zuversicht auf die kommenden drei Monate.

