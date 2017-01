Krise Macy's streicht über 10.000 Stellen

Die Talfahrt bei Macy's geht dramatisch weiter: Nach einem schwachen Weihnachtsgeschäft kündigt der US-Kaufhausbetreiber weitere Sparmaßnahmen an. So soll die Organisation deutlich gestrafft werden. In der Folge streicht das US-Kaufhaus mehr als 10.000 Stellen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.