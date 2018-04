LZ Karriereforum YBF Kundenkompetenz für Jungmanager

"Was Kunden wollen – Volltreffer am PoS" heißt es bei der Young Business Factory (YBF) der LZ am 11./12. Juni in Köln.

Wie ticken Konsumenten heute? Lassen sich Kaufimpulse gezielt auslösen? Welche Verwendungsanlässe taugen als Wachstumsmotor? Lassen Sie Jungmanager Ihres Hauses teilhaben, wenn mit Roland Stroese und Karl-Heinz Westing das Management von YBF-Gastgeber Intersnack die Strategie für langfristigen Erfolg offenlegt. Praxis-Know-how: So wird die WM zum Umsatz-Kick auf der Fläche. Inklusive Storecheck, Stadionführung und interaktivem Workshop mit Coach Bert Martin Ohnemüller. Infos: lebensmittelzeitung.net/ybf.



