LZ-Podcast Wie Amazon Fresh den LEH verändert

Vor knapp einem Jahr hat Amazon seinen Lebensmittel-Lieferdienst Fresh in Deutschland gestartet. Was hat sich seitdem verändert? Im neuen LZ-Podcast berichten die LZ-Redakteure Birgitt Loderhose und Jens Holst, welche Online-Konzepte im LEH en vogue sind, vor welchen Herausforderungen die Branche steht und warum noch keiner das Problem der letzten Meile gelöst hat. E-Commerce-Experte Kai Hudetz verrät zudem, warum Amazon mit Lebensmitteln das "One-Stop-Shopping" auf eine neue Stufe hebt.

Den neuen LZ-Podcast finden Sie auch bei Spotify Soundcloud sowie iTunes oder per RSS-Feed [1:45] Birgitt Loderhose erklärt Amazons späten Einstieg mit "Fresh" in den deutschen Markt[3:40] Wie Amazon mit einer Mischkalkulation die Rentabiliät erhöht[5:40] Was hinter Amazons Zusammenarbeit mit DHL steckt[12:08] Jens Holst über den deutschen Markt mit Online-Lebensmitteln[13:40] Profitabel ist das Online-Geschäft mit Lebensmitteln nicht[14:31] Die Problematik der letzten Meile[18:57] Dr. Kai Hudetz über Amazons langen Atem[23:57] Amazons Kundenbindungsprogramm Prime[26:12] Verknüpfung von Online und Offline-Geschäft bei Amazon