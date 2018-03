LZ Storefinder Mit neuer LZ-App Top-Märkte finden

Start frei für den LZ Storefinder, die neue Supermarkt-App für Entscheider aus Handel und Industrie. Suchen Sie nach sehenswerten Vorzeigemärkten in der Umgebung des eigenen aktuellen Standorts. Oder lassen Sie sich gezielt Gewinner von nationalen Branchen-Auszeichnungen anzeigen – wie die "Supermarkt-Stars", den "Supermarkt des Jahres" oder die "Beste Wurst-Theke".

Derzeit enthält LZ Storefinder Profile von über 400 prämierten und neuen Lebensmittelmärkten in Deutschland – mit ausgewählten Store-Daten, Bildergalerien und einer Anbindung zu Google Maps. Die App wird laufend aktualisiert. In der jetzt live geschalteten Beta-Version ist sie kostenlos.Wirken Sie mit an ihrer Weiterentwicklung als Beta-Tester. Registrierung unter: www.lebensmittelzeitung.net/storefinder