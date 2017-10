Ladenöffnung Händler lassen Filialen an Heiligabend zu

Viele Lebensmittelmärkte bleiben am 24. Dezember geschlossen - darunter Filialen von Aldi, Rewe und Penny. Die Ausnahmeregeln des Ladenöffnungsgesetzes hätten ihnen erlaubt, am sonntäglichen Feiertag Kunden zu bedienen. Es ist eher selten, dass sich Händler Umsatz durch die Lappen gehen lassen. Doch am Heiligabend ziehen manche Lebensmittelgrößen die Grenze.

