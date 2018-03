Ladenöffnung Polens Geschäfte erstmals sonntags wieder geschlossen

Am Sonntag sind in Polen die Geschäfte erstmals seit langem wieder zugeblieben. Mit dem nun in Kraft getretenen Gesetz will die Regierung die Ladenöffnung an Sonntagen im Land nach und nach reduzieren.

Seit mehr als 25 Jahren sind es die Polen gewohnt gewesen, sonntags einkaufen gehen zu können. Seit dem 11. März ist Schluss damit. Zumindest bleiben seither an zwei Tagen im Mona