Lebensmittel-Erpresser Polizei geht Hunderten von Hinweisen nach

Die Kriminalpolizei verfolgt mehrere Hinweise auf den Erpresser, der mehreren Supermarkt- und Drogeriebetreibern mit der Vergiftung von Lebensmitteln droht. Eine konkrete Spur gibt es aber noch nicht. Die Polizei fürchtet, dass der Täter am Wochenende erneut aktiv werden könnte.Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee haben sich bei der Polizei mehr als 650 Anrufer mit Hinweisen gemeldet, sagte ein Sprecher in Konstanz am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

