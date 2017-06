Lebensmittellieferdienst Amazon weitet Fresh auf ganz Berlin aus

Der Online-Händler Amazon macht Fortschritte beim Ausbau seines Fresh-Lieferdienstes. In ganz Berlin und Potsdam können Prime-Kunden nun das Angebot in Anspruch nehmen. Damit macht Amazon in kurzer Zeit einen Wettbewerbsnachteil zunichte.

