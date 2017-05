E-Food-Angebot Amazon gibt Startschuss für Fresh in Berlin

Es ist soweit: Amazon lässt seinen Lebensmittellieferservice Fresh in Deutschland vom Stapel. Ein Schritt, der den ganzen E-Food-Markt in Bewegung bringen könnte. Zum Start in Berlin und Potsdam bietet der Dienst rund 85.000 Produkte an, für die Lieferung wird pro Monat eine zusätzliche Gebühr fällig.

