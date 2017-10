Lieferdienst Kaufland bremst Online-Expansion

Der Online-Lieferservice von Kaufland kommt vorerst nicht nach Hamburg. Der Großflächendiscounter hat die ursprünglich schon für den Sommer geplante Expansion in die Hansestadt vorerst auf Eis gelegt. Noch hakt es in Berlin offenbar an zu vielen Stellen.Kaufland bringt den Online-Lieferservice vorerst doch nicht in Hamburg ans Netz. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber der "Heilbronner Stimme".

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.