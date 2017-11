Lieferdienst Tests von Amazon stören Fresh

Amazons Frische-Lieferdienst Fresh hatte in den vergangenen Tagen in Berlin mit Logistik-Problemen zu kämpfen. Ursache sind zeitweilige Änderungen in den Betriebsabläufen. Die Fehler seien mittlerweile behoben, erklärt der Konzern.

Auch der Online-Riese Amazon ist nicht unfehlbar – diese Erfahrung haben einige Kunden des Lieferdienstes Fresh in den vergangenen Tagen