Lieferservice in Berlin Kaufland startet Online-Handel mit Lebensmitteln

Kaufland steigt in den Online-Handel mit Lebensmitteln ein. In Berlin ist der "Testbetrieb" mit dem Lieferservice aufgenommen worden. Im Netz bietet der Händler ein Vollsortiment an Lebensmitteln, Drogeriewaren und Haushaltsartikeln an. Dabei wirbt Kaufland mit Preisen wie in der Filiale und zum Start mit kostenloser Lieferung.

