Lionel Souque Rewe-Chef schwört Mannschaft aufs Sparen ein

Angesichts von Großbaustellen wie der Kaiser's-Integration oder dem Projekt Supermärkte Nord bereitet der neue Rewe-Chef Lionel Souque seine Mannschaft in einem Interview auf eiserne Kostendisziplin vor. Die Sonderbelastungen summieren sich nach seiner Rechnung auf einen dreistelligen Millionenbetrag.Die fetten Jahre sind erst einmal vorbei: Dem Rekordergebnis von 2016 wird die Rewe Group im laufenden Jahr nicht noch eins aufsetzen können, das hat der neue Vorstandschef Lionel Souque in einem Interview mit dem Konzernmagazin "One" anlässlich seiner ersten 100 Tage im Amt nun klargestellt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.