Liquidation Aus für Sears Canada

Das Warenhaussterben grassiert in Nordamerika weiter: Jüngstes Beispiel ist Sears Canada. In wenigen Tagen beginnt der Räumungsverkauf. Nach 65 Jahren geht die Geschichte für den Warenhausbetreiber Sears Canada zu Ende: Die Liquidierung aller Vermögenswerte beginnt am 19. Oktober, wie es in einer Mitteilung heißt. Rund 12.000 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit. Ein kanadisches Gericht hatte vergangene Woche die Abwicklung der verbleibenden 130 Filialen besiegelt.

