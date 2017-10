Managerin des Jahres Finanzfrau bringt Digitalisierung voran

Mestemacher

Seit 2002 stiftet die Gütersloher Großbäckerei Mestemacher den renommierten Gleichstellungspreis "Managerin des Jahres". Gewürdigt werden weibliche Unternehmerpersönlichkeiten der obersten Leitungsebene, die als leitende Angestellte die Geschäfte eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe verantworten. Die Initiatorin und Mestemacher-Chefin Ulrike Detmers lenkt mit dem Preis die Aufmerksamkeit auf die Managementpower von Frauen – und verfolgt das Ziel, dass ihr Anteil in Top-Positionen steigt. "Frauen gehören in Leitungs- und Kontrollgremien genauso selbstverständlich wie Männer ins Kinderzimmer und in den Haushalt."