Managerwechsel Tchibo baut Geschäftsführung weiter um

Die Tchibo-Geschäftsführung rund um CEO Thomas Linemayr ist weiter in Bewegung: Die Nonfood-Chefin verlässt den Handels- und Kaffeekonzern. Dafür holen sich die Hamburger einen neuen Marketingchef an Bord und auch die Nachfolge für Finanzen ist geregelt. Im ersten Amtsjahr von Tchibo-Chef Thomas Linemayr bleibt in der Führung kein Stein auf dem anderen: Im Februar ging Logistikchef Holger Bellmann, im Mai kündigte Finanzgeschäftsführer Yves Müller seinen Wechsel zu Hugo Boss an und nun verabschiedet sich auch Nonfood-Geschäftsführerin Senay Tansu vom Kaffee- und Handelskonzern.

