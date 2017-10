Marketingtour Aldi-Bistro kommt in München an

Nach Köln hat Aldi Süd nun mit seinem Pop-up-Bistro in München die Zelte aufgeschlagen. Und zwar an einem historischen Ort, den Immobilieninvestor und Karstadteigner René Benko gerade umbaut.Aldi Süd hat sich für die zweite Etappe seiner Bistro-Tour einen besonderen Standort mitten in der Münchner Altstadt herausgesucht: Den erst seit wenigen Monaten für die Öffentlichkeit zugänglichen Schmuckhof hinter der alten Akademie, einem ehemaligen Jesuitenkolleg unweit des Marienplatzes.

