Markteintritt Amazon liefert in Australien

Amazon liefert in Australien

Seit Wochen und Tagen hat es für die australische Presse und Handelsbranche gefühlt nur ein Thema gegeben: Wann schlägt Amazon mit seiner vollen E-Commerce-Präsenz in Down Under auf. Das Warten hat ein Ende.

Der Marktplatz des Online-Riesen Amazon ist nun auch für die Aussies verfügbar: Amazon-Pakete, die den Supertramp-Song "Give a little bit" trällern, beg