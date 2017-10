Markteintritt Down Under Kaufland startet offenbar in Adelaide

Kauflands Pläne für den australischen Markt werden konkreter: Als erster Standort der Schwarz-Tochter zeichnet sich laut einem Medienbericht die Stadt Adelaide in Südaustralien ab.Für seine erste Filiale in Australien hat sich der Großflächendiscounter Kaufland offenbar die Stadt Adelaide im Bundesstaat South Australia herausgesucht. Wie die Tageszeitung The Advertiser berichtet, hat die Tochter der Schwarz Gruppe für 25 Mio.

