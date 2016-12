Marktforscher Investor KKR will bei GfK einsteigen

Im Sommer wurde spekuliert, dass der GfK Verein sich von seiner Mehrheit am Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK verabschieden wolle. Nun will der GfK-Vorstand seine persönlich gehaltenen Aktien an den Finanzinvestor KKR abtreten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.