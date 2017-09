Marktkauf in Osnabrück Großfläche mit Probiergarantie

Marktkauf-Häuser unterm Edeka-Dach entwickeln sich auf vielfältige Weise. Der Abschied vom Einheitslook ist lange schon Realität. In Osnabrück-Nahne zeigt die Edeka Minden einen frischebetonten Neuanfang.#GALERIE1135# Glaubensbekenntnisse wirken unverwüstlich, wenn sie wie Gesetze formuliert sind und überdies in Stein gemeißelt erscheinen. Insofern lässt der Auftritt von Marktkauf in Osnabrück-Nahne wenig Spielraum für Interpretationen: "Paragraph Eins: Mit unserer Frischeabteilung werden wir Sie täglich begeistern.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.