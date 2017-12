Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals ist verstorben

Media-Saturn-Gesellschafter Erich Kellerhals ist tot. Der 78-Jährige ist am ersten Weihnachtsfeiertag verstorben.

Mit Erich Kellerhals ist am ersten Weihnachtsfeiertag eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit verstorben, die aus einem kleinen Laden in Ingolstadt einen Weltkonzern geschaffen hat. "Wir können bestätigen, dass Herr Kellerhals am 25. Dezember im Kreise seiner F