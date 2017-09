Mehr Service Ikea kauft Arbeitskraft-Vermittler TaskRabbit

Ikea will es seinen Kunden einfacher machen, jemanden zum Zusammenbau der frisch gekauften Möbel zu engagieren. Dafür übernehmen die Schweden den Arbeitskräftevermittler TaskRabbit. Ikea übernimmt das Start-up TaskRabbit, einen Vermittler von Arbeitskräften für kleine Aufgaben. In einer Nachricht an TaskRabbit-Kunden hieß es, man werde sich Ikea-Möbel zu einem erschwinglichen Preis liefern und montieren lassen können.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.