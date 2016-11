Mehrheitsbeteiligung Signa plant weiteren Online-Zukauf

Karstadt-Eigner Signa investiert erneut in den E-Commerce und will den Onlineshop-Betreiber Internetstores Holding mehrheitlich übernehmen. Das Unternehmen steht hinter Shops wie Fahrrad.de, Bikester und Campz, die Sport- und Outdoorartikel vertreiben. Im April hatte Signa die Mehrheit an Outfitter gekauft.

