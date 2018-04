Metro Kompakt in Frankreich Ran an die Kunden

Ran an die Kunden

Metro Kompakt in Frankreich

Klein, reduziert im Sortiment, virtuell erweitert und voller Technik: Mit Kompaktfilialen will Großhändler Metro in Frankreich näher an seine Zielgruppe rücken. Bis zu 20 davon wollen die Franzosen bauen, auch andere Landesgesellschaften sind interessiert.

Die neuen Kompaktmärkte mögen klein erscheinen, aber eigentlich sind sie die Größten. Das findet zum