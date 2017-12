Milliarden-Deal Unibail-Rodamco will australischen Konkurrenten kaufen

Der Shoppingcenter-Betreiber Unibail-Rodamco will den australischen Konkurrenten Westfield schlucken. Einen zweistelligen Milliardenbetrag wollen die Franzosen dafür auf den Tisch legen. Es wäre die größte Übernahme in der Region Asien-Pazifik in diesem Jahr und die größte in Australien überhaupt.

Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Imm